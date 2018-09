Vannet fører til at hus evakueres på Jørpeland

To hus i et boligområde på Jørpeland i Ryfylke evakueres fordi politiet frykter de kan bli tatt av vannmassene.

Politiet varslet om evakueringen og den akutte faren like før klokka 8 onsdag. Mye nedbør i området har ført til at grus og vann har kommet inn i hus.

Ved 7.30-tiden varslet det lokale brannvesenet Sivilforsvaret på grunn av alt vannet i området.

– Foreløpig er to hus i Ekornveien evakuert. Det er reell fare for at husene kan bli ødelagt eller tatt av vannmassene. Gravemaskiner er kommet til stedet og forsøker å lede vannet bort, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter.

(©NTB)

Mest sett siste uken