Vannføringen minker i flomutsatte Finnmark

Vannføringen ligger fortsatt på rødt nivå i Porsanger og Karasjok i Finnmark, men har minket det siste døgnet.

– På de fleste målestasjonene som har vært på rødt eller oransje nivå, har vannføringen fortsatt å minke det siste døgnet, sier vakthavende hydrolog Tuomo Saloranta i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) i en oppdatering onsdag morgen.

Unntaket er Masi og Suohpatjohka oppstrøms Altadammen, der vannføringen har stabilisert seg på oransje nivå det siste døgnet.

E6 ved Skoganvarre mellom Lakselv og Karasjok ble stengt mandag som følge av store vannmengder. Vannet sto en tid 35 centimeter over veibanen. Veien åpner onsdag morgen, men Vegtrafikksentralen Nord-Norge varsler at vannet har steget igjen, og at veien kan bli stengt på nytt på kort varsel.

Advarte

Flommen har ført til at både hus og veier står under vann flere steder i Finnmark.

Politiet i Finnmark gikk tirsdag ut og advarte folk mot å oppholde seg i områder hvor det er stor vannstand, og hvor det er fare for leirras og lignende.

– Det er store krefter i sving, og det er en reell risiko for å bli skadd hvis man er uforsiktig, advarte de.

En familie i Lakselv i Porsanger kommune ble totalisolert etter at både hengebrua til huset og veien raste ut, melder NRK.

Kan øke i helga

Den store vannføringen i Troms og Finnmark de siste dagene skyldes hovedsakelig stor og vedvarende snøsmelting.

– I helga ventes det igjen varmere vær, noe som kan øke vannføringen i vassdrag som fortsatt har mye snø igjen, sier Saloranta.

