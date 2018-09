Vær forberedt på vanskelige kjøreforhold i høyden

OSLO (Nettavisen): - Vær forsiktig hvis du skal ut på tur, lyder advarselen fra Meteorologisk institutt fredag. Dette er en utfartshelg som innleder høstferien i en rekke fylker.

Det er sendt ut farevarsel for vanskelige kjøreforhold flere steder i landet; i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland samt i kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark.

Se full oversikt og oppdaterte farevarsler på yr.no

For Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag advares det for snøbyger og nullføre fredag, noe som kan gi lokalt vanskelige kjøreforhold over cirka 200-400 meter.

Kommende uke, uke 40, er det høstferie for skolene i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Odda i Hordaland, Oppland, Oslo, Vest-Agder, Vestfold og Østfold, viser oversikten på timeanddate.no.

Slik ser det ut på riksvei 7 over Hardangervidda ved Skulevika (1182 meter over havet) fredag.

Det er vanskelige kjøreforhold flere steder i landet nå, så vær forsiktig hvis du skal ut på tur. Farevarslene som er ute gjelder #SognogFjordane, #MøreogRomsdal, #Trøndelag, #Nordland og kyst- og fjordstrøk i Vest-#Finnmark. Foto: Laila Gustavsen pic.twitter.com/J4CgXOxHa7 — Meteorologene (@Meteorologene) 28. september 2018

