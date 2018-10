Vanskelige kjøreforhold i fjellet - sterk vind og snø

Se de siste meldingene om været og trafikken.

OSLO (Nettavisen): Høstværet herjer mange steder, men Østlandet har en fin dag i vente, melder Meteorologisk institutt tirsdag morgen.

Det meldt om vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge på grunn av sterk vind og nedbør som snø.

Filefjell: Stiv kuling og sluddbyger

På E16 over Filefjell mellom Sogn og Fjordane og Oppland er det tirsdag morgen vekslende snødekke og snøslaps. Klokka 06 var det minus 1 grader, stiv kuling og sluddbyger.

Riksvei 7 over Hardangervidda ved Haugastøl i Buskerud var natt til tirsdag stengt en periode i forbindelse med berging av vogntog. Klokka 06.08 kom melding fra Vegtrafikksentralen Vest om at veien var åpnet igjen.

Klokka 05.35 var det null grader, liten kuling og middels snøbyger, melder Statens vegvesen.

Politiet Innlandet melder om glatte partier på veiene i området Bergseng. På fylkesvei 213 kjørte en personbil av veien og havnet i grøfta. Føreren, en kvinne i 20-årene, framsto som uskadet, men ble kjørt til legevakt for sjekk, melder politiet.

På riksvei 13, Vikafjellet, melder Vest politidistrikt om en ulykke der en bil har sklidd av veien. Personen i bilen har smerter i hånd og bryst, men er våken, lyder meldingen klokka 06.16. Ambulanse og politi rykket ut.

Steinras i Jondal

Ved Solesnes i Jondal i Hordaland ble det tidlig tirsdag morgen meldt om et steinras på fylkesvei 550. Det skal være snakk om flere steiner på 100-150 kilo, ifølge politiet. Veitrafikksentralen har sendt entreprenør til stedet for å rydde opp.

I Snytasvingen på Ringerike har det vært en viltpåkjørsel - bil mot elg - med to biler involvert. Det var en kvinne i den ene bilen og en mann i den andre. Mannlig bilfører i slutten av 20-årene er kjørt med ambulanse til legevakta på Hønefoss for sjekk, melder Sørøst politidistrikt.

Akershus: Flere biler i trafikkuhell

På riksvei 159, Robsrudkrysset i Akershus, var det et trafikkuhell mellom flere biler i retning mot Oslo, meldte Vegtrafikksentralen Øst klokka 07.45. Klokka 08.21 meldes det at bergingsbiler er på plass. Rett før klokka 08.30 er veien åpen for trafikk igjen.

I Rogaland var ferjesambandet Mortavika-Arsvågen E39 stengt på grunn av værforholdene tirsdag morgen, men klokka 07.40 kom det melding om at det igjen er normal drift på oppsatte ruter fra klokka 08.

Meteorologisk institutt sendte mandag ut varsel om flomfare på gult nivå for deler av Vestlandet og Sørvestlandet. I Hordaland og Rogaland ligger varselet i øvre del av gult nivå.

