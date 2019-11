Våpen som skulle vært destruert av Forsvaret, er funnet hos kriminelle

Minst 20 våpen som er levert fra politiet til Forsvaret for destruksjon, er funnet i ulovlige våpensamlinger, opplyser politiet til VG.

Våpen som beslaglegges eller leveres til politiet av privatpersoner, skal destrueres av Forsvaret.

– Det er flere destruksjonsvåpen fra Kripos som er funnet igjen hos flere personer, på flere steder, sier politioverbetjent Skule Worpvik i Sørøst politidistrikt til VG.

Politidistriktet har funnet minst 124 våpen som står oppført som destruert i Forsvarets register. De frykter at dette gjelder langt flere våpen.

Søndag skrev VG at politiet mener at Forsvaret har mistet kontrollen på et parti med 1.600 Colt-pistoler.

– Så langt har vi funnet igjen over 120 pistoler og pistoldeler fra dette partiet, men hvor mange som reelt er borte av de 1.600, det vet vi ikke, sier Worpvik.

Forsvaret erkjenner at svikt og manglende kontroll på 2000-tallet fortsatt skaper problemer for det sivile samfunnet.

– Det viser tydelig at vi ikke har hatt gode nok rutiner på dette tidligere. Det er også snakk om et tillitsforhold mellom politiet og Forsvaret når vi gjør en jobb på vegne av politiet. Det skulle ikke ha skjedd, sier viseadmiral Elisabeth Natvig, som er sjef for Forsvarsstaben.

I 2009 ble det innført nye rutiner for våpendestruksjon. Blant annet er det alltid en tredjepart til stede når våpen destrueres.

(©NTB)