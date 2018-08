Var misfornøyd med frisyren - tvangsklippet frisør

Tok saksen i egne hender og klippet løs på frisøren.

Den 31 år gamle mannen skal ha vært svært irritert da han ankom frisørsalongen i Storgaten i Oslo i mars 2016, ifølge tiltalen som nå er tatt ut mot ham.

Hans kamerat hadde fått behandling og var ikke fornøyd med resultatet. 31-åringen nøyde seg ifølge tiltalen ikke med å opptre truende og aggressivt overfor de som var i salongen.

Ifølge tiltalen «...tok han en saks fra salongen og holdt hardt i håret til X mens han klippet av henne store deler av håret på venstre side».

Den 31 år gamle mannen er dømt flere ganger for vold- og narkotikakriminalitet og har sonet lengre fengselstraffer.

I 2010 ble han dømt for to drapsforsøk etter skyting utenfor et utested på Karl Johan i Oslo.

I mars i år ble han dømt til 4,5 års fengsel for smugling av 50 kilo hasj i en større straffesak med blant andre Metkel Betew.

Nå er han tiltalt for en rekke mindre alvorlige voldshendelser, og overfallet i frisørsalongen er blant disse. Blant de tilsammen 13 tiltalepunktene er han tiltalt for å ha tatt kvelertak på en politimann og for å ha lagt ut videoer av politimenn på sin instagramkonto.

Straffesaken skulle behandles i Oslo tingrett sist uke, men den har nå blitt utsatt. 31-åringens forsvarer, Morten Furuholmen, opplyser til Nettavisen at saken ble utsatt på grunn av manglende stevning. Han har så langt ikke kommentert ytterligere på saken.

Les også: Prisforskjell på over 700 kroner for en vanlig herreklipp - slik var det

Mest sett siste uken