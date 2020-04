Varetekt etter knivslagsmål på Vinstra

En mann er varetektsfengslet i to uker etter at to menn havnet i et knivslagsmål på Vinstra fredag. Det ble brukt både kniv og slagvåpen i slåsskampen.

Mannen ble skrevet ut fra sykehus lørdag og ble fraktet rett i arresten. – Den andre er på tur til å bli varetektsfengslet, sier Per Solberg i Innlandet politidistrikt til Gudbrandsdølen Dagningen. De to mennene er i slutten av 20-årene og begynnelsen av 30-årene. Begge to er avhørt, men Solberg vil ikke kommentere årsaken til slagsmålet. Hendelsen skjedde utenfor Peer Gynt kjøpesenter på Vinstra fredag ettermiddag. Det var flere vitner, og flere av disse har blitt avhørt om saken. (©NTB)

