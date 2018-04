Varm dag i vente i Sør-Norge

Høye temperaturer i vente torsdag, men mange steder starter dagen med morgentåke.

Torsdag blir en varm dag i Sør-Norge der Vestlandet har de beste temperaturprognosene.

- Hvilken av de tre største byene på Vestlandet får den høyeste temperaturen? spør meteorologene på Twitter og har følgende prognoser: 19 varmegrader i Ålesund og Stavanger og 18 grader i Bergen.

Men om du kan kaste jakka på Vestlandet torsdag, må du regne med å finne fram regntøy fredag og lørdag. Da kommer et lavtrykk med nedbør sigende.

Mange har våknet til grå og tåkete morgener i Sør-Norge de siste dagene. Det kommer flere slike morgener både torsdag og fredag, ifølge Meteorologisk institutt.

I morgen blir en varm dag i #SørNorge - sjekk temperaturen👌 Hvilken av de tre største byene på #Vestlandet får den høyeste temperaturen? Det får vi vite i morgen 🤓 pic.twitter.com/kFD0j8Besb — Meteorologene (@Meteorologene) 18. april 2018

- Våren er en typisk årstid for denne tåketypen, som kalles adveksjonståke. Den dannes fordi varm og fuktig luft beveger seg over et kaldere underlag, skriver meteorologen på Twitter.

For Trøndelag og Nord-Norge byttes vårlige temperaturer ut med nedbør de neste dagene. Det blir mest nedbør på fredag, og det vil falle som snø cirka fra 1000 meter over havet, melder Meteorologisk institutt på sin Twitter-konto.

