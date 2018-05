Varmerekord i Oslo

Tirsdag viste Meteorologisk institutts termometer på Blindern 27 grader. Så høy temperatur har det aldri før blitt registrert i Oslo så tidlig på året.

Det skrev Meteorologisk institutt på Twitter like før klokken 17 tirsdag.

Ifølge Aftenposten er det imidlertid et stykke opp til den nasjonale rekorden. I Kongsberg ble det i år 2000 registrert 30 grader allerede 14. mai.

Tidligere denne uka meldte Meteorologisk institutt at det kunne bli opptil 30 grader enkelte steder i Sør-Norge mandag og tirsdag, men at temperaturene vil falle noe de neste dagene. Dermed tyder mye på at årets første tropevarme inntil videre lar vente på seg.

Det varme og tørre været fører til at det lokalt er stor skogbrannfare på deler av Østlandet, skriver Yr på sine nettsider.

– Vegetasjon kan lett antennes, og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild, heter det.

Fint vær var det også i Bergen, der det ble målt 24,9 grader tirsdag ettermiddag, skriver Bergens Tidende. Dette var den høyeste temperaturen i byen så langt i 2018, men et stykke unna mai-rekorden på 27,6 grader fra 2013.

Som følge av den globale oppvarmingen settes det varmerekorder langt oftere enn før mange steder i verden. I Norge har gjennomsnittstemperaturen steget med en halv grad de siste 15 årene, ifølge Meteorologisk institutt.

