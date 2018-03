Varsler 700 aksjoner i utelivsbransjen: - Vi skal kle av mannsgrisene

Promotion med annonselenker Interiørnyheter 2018

Arbeidsministeren ber sjefene ta mer ansvar for å hindre seksuell trakassering. Hun reagerer sterkt på historie fra tidligere servitør.

Omfanget av seksuell trakassering i Norge er enormt, viser Nettavisens og Amedias ferske undersøkelse utført blant personer over 18 år.

Én av tre svarer at de har vært utsatt for seksuell trakassering en eller flere ganger, det vil si over 1,3 millioner nordmenn.

- Det er sjokkerende, men dessverre ikke overraskende, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H) til Nettavisen på kvinnedagen.

- Skjer i alle samfunnslag



Det er klart flest kvinner som forteller at de har blitt seksuelt trakassert, og mesteparten av trakasseringen skjer på arbeidsplassen.

- Dette bekrefter at selv om vi har kommet veldig langt i Norge når det gjelder likestilling, så har vi en lang vei å gå når det gjelder seksuell trakassering og arbeidet med å forhindre det, sier Hauglie.

Hun tror få har vært klar over omfanget og grovheten i seksuell trakassering, noe #Metoo-kampanjen nå har vist med full styrke.

- Det skjer dessuten i alle bransjer og i alle samfunnslag, og undersøkelsen bekrefter bare tidligere undersøkelser om det, at det er et stort og utfordrende problem, sier arbeidsministeren, som allerede for ett år siden slo alarm om seksuell trakassering gjennom Nettavisen.

- Jeg ropte et varsku i fjor, uten at det skapte noen stor debatt. Og så kom #Metoo-kampanjen noen måneder senere og åpnet opp store dører, sier Hauglie.

600-700 aksjoner



Hun mener flere nå må ta tak for å hindre seksuell trakassering, og varsler selv et stort antall aksjoner i hotell- og serveringsbransjen.

- Det vi gjør nå er at vi trener opp Arbeidestilsynets inspektører til å se etter seksuell trakassering på arbeidsplassne. Det kommer til å være 600-700 tilsyn i 2018. Da vil rutiner mot seksuell trakassering være en del av det Arbeidstilsynet ser etter, sier Hauglie.

Bedrifter som ikke har gode nok rutiner mot seksuell trakassering, risikerer pålegg fra Arbeidstilsynet. Inspektørene skal også veilede arbeidsgiverne i hvordan de forebygger og håndterer seksuell trakassering, der det avdekkes at rutinene ikke er gode nok.

- Seksuell trakassering har ikke vært en del av tilsynene tidligere, så nå skal vi rulle ut mer effektfulle og strengere krav til bedriftene, sier hun.

- Jeg blir kvalm



Torsdag forteller en 23 år gammel kvinne til Nettavisen at hun opplevde mye seksuell trakassering da hun jobbet på en restaurant i Drammen som 19-åring.

- Dess fullere folk ble, dess verre var kommentarene og tafsingen. Stort sett var det eldre mannfolk i større grupper som var de verste, forteller kvinnen til Nettavisen.

Kvinnen sier hun meldte fra til sin nærmeste sjef, som var en kvinne. Da hun opplevde å ikke bli tatt på alvor, ga hun opp.

- Hva tenker du om å høre en slik historie?

- Jeg blir kvalm, rett og slett, sier Hauglie, og forteller at hun har hørt flere lignende historier fra unge kvinner.

- Jeg synes det er helt forferdelig at unge kvinner opplever dette, og at ingen tar dem i forsvar, sier hun.

- Uaktuelt å bli tatt på puppene



Hauglie understreker samtidig at det hjelper lite med strenge regler, dersom ikke bedriftsledere tar mer ansvar.

- Mange arbeidsgivere har åpenbart vært for dårlige her. Dette er et lederansvar, at man skaper gode rutiner på arbeidsplassen for å unngå at seksuell trakassering skjer. For hvis man ikke slår ned på det, er det stor fare for at problemet bare fortsetter å vokse, sier hun.

Arbeidsministeren sier det er arbeidsgiverens ansvar å sørge for at de ansatte har det trygt og godt på jobb, og at det ikke er akseptabelt å vise til at «vi må jo tjene penger», slik den 19 år gamle kvinnen fikk høre.

- Det er helt uaktuelt at en arbeidstaker skal bli tatt på rumpa eller puppene for inntjeningens skyld, for vi ønsker ikke å ha et uteliv der de ansatte opplever slikt. Jeg ønsker heller ikke å gå på en restaurant hvis jeg vet at ansatte blir utsatt for slikt, uten at ledelsen gjør noe med det, sier Hauglie.

- Skal kle av mannsgrisene



- Som undersøkelsen også viser, er det flest kvinner som utsettes for seksuell trakassering. Har du en melding til norske menn?

- De aller fleste menn i Norge er ålreite fyrer, men så har du noen mannsgriser blant dem, og det er de som nå skal avkles. Disse må vi få røyket ut, sier statsråden, som synes det er fantastisk å se det #Metoo-kampanjen har fått til.

- Mange har gått og båret på dette, og så har man fått denne kampanjen som virkelig har vært en vekker hvor man også har skjønt at det ikke er de som blir utsatt for seksuell trakassering som skal føle skam, men de som gjør dette, sier Hauglie, og legger til:

- Det #Metoo-kampanjen har vist, er at dette ikke handler om humørløse damer som ikke tåler en flørt på et julebord. Det handler ofte om makt, og at noen holder på slik fordi de har fått lov til å holde på.

