Varsler protest mot bompenger i Oslo

1. november demonstrerte 3000 mennesker i Oslo sentrum. Nå varsles en ny demonstrasjon.

Nærmere 2000 mennesker har meldt seg på Facebook-arrangementet «Ny demonstrasjon, JA til miljø, NEI til økning av bompenger.»

Det er knapt gått ti dager siden 3000 mennesker i Oslo protesterte mot bompenger foran rådhuset og Stortinget, før en ny protest er varslet.

Den nye markeringen skal etter planen holdes 25. november foran Stortinget. Blant de som skal holde appell er Frp-politiker Morten Stordalen, som er medlem av Transportkomiteen på Stortinget.

- Aksepterer ikke

I beskrivelsen til arrangementet står det:

«Ny demonstrasjon mot økte bompriser og nye bomstasjoner! Færre parkeringsplasser er også uakseptabelt!

Vi må vise at vi ikke aksepterer dette. Vi setter ned foten.



Agenda klokken 12.00:

Appell fra Cecilie Lyngby

Appell fra Frode Olav Smith

Besøk fra FRP ved Morten Stordalen som vil holde en tale.

Denne gangen med høyttaleranlegg 😉



Del med alle dine venner, ta med familien og møt opp!



Husk å signere på www.underskrift.no.»

Cecilie Sæterøy og Andreas Tangberg var to av dem som hadde møtt opp for å demonstrere mot økte bomsatser og flere bomringer i Oslo 1. november.

«Nå er det nok, nå er det nok!» ropte demonstrantene 1. november.

- Det gjør meg ganske forbannet hvordan politikere og myndigheter har klart å vri ting de har lovet i mange år til å gjøre dette til en nesten kommunistisk hovedstad. Det ser ut som vi skal være både bilfrie og næringslivsfrie her i Oslo, sa Cecilie Sæterstøl fra Bygdøy, vest i Oslo.

Se video fra den forrige demonstrasjonen:





Flere bomstasjoner

Fra 2019 er det planlagt omtrent 60 nye bomstasjoner i Oslo. Byrådet begrunner tiltaket med at store områder av byen i dag slipper unna bomavgifter.

Fra 1. oktober koster det 54 kroner for bensinbiler og 59 kroner for dieselbiler å passere bomringen i rushtiden på hverdager mellom klokken 06.30 og 09.oo, og på ettermiddagen mellom klokken 15.00 og 17.00 Utenfor rushtiden, i helger, helligdager og i juli er prisen 44 kroner for bensinbiler og 49 for dieselbiler per passering.

De nye bomsatsene i Oslo ble vedtatt sommeren 2017, som en del av Oslopakke 3. Både Høyre, Venstre, KrF, Arbeiderpartiet og MDG stemte for satsene.

36.900 signaturer

I tillegg til de nesten 2000 som har krysset av for at de skal delta i protesten, har 5800 personer haket av for at de er interessert i arrangementet på Facebook.

I kommentarfeltet på det nye Facebook-arrangementet er det flere som ytrer sin misnøye mot økte bompenger.

«Vi mener bilistene betaler nok i bilrelaterte avgifter. Bompenger på toppen blir en urimelig ekstraskatt», het det i oppropet i 1. november-protesten.

Så langt er det 36.900 som digitalt har signert oppropet «Kutt prisen på bomringen i Oslo og omegn» på minsak.no.

