Varsler reagerer på at Giske er inne i Ap-varmen igjen

Trond Giske gjorde comeback i den store offentligheten gjennom å delta i NRKs Debatten, forrige uke. Det har skapt reaksjoner.

Det er en av kvinnene som varslet om Trond Giske, som reagerer på at den tidligere nestlederen er tilbake i rampelyset.

– Jeg er opprørt og sint over at Ap nå uttrykker med sine handlinger at Giske er uunnværlig, og at våre varsler bare var periodevis støy, sier kvinnen til NRK.

Trond Giske trakk seg som nestleder i kjølvann av varsler-sakene og partiets behandling av dem.

Les også: Her er Giske-varslene



- Et hån mot oss

Forrige uke var Giske tilbake i rikspolitikken, da han deltok på kirkedebatt i Debatten på NRK1. Senere samme uke ble det stadfestet at Giske har blitt tildelt ansvar i Aps største fylkeslag, Trønderlag Ap.

- Jeg vet, Trond, at du er veldig engasjert i dette. Vi trenger både erfaringen og klokskapen din for å få til dette, sa partisekretær Kjersti Stenseng da, ifølge Trønder-Avisa.

Partisekretær Kjersti Stenseng.

Med dette budskapet sender Ap-ledelsen ut uheldig signaler, mener varsleren. Kvinnen reagerer på at Stenseng sier de trenger klokskapen hans, og føler det som et hån mot henne og de andre kvinnene.

- Trond Giske trengs

Da varslersaken pågikk skal flere varslere ha unngått partisekretær Stenseng, dette skyldtes at varslerne opplevde Stenseng som en for nær støttespiller av Giske. Vanligvis håndterer partisekretæren varselsaker, men det ble ikke gjort i flere av tilfellene.

Til NRK sier Stenseng at hun er i tråd med partileder Jonas Gahr Støre.

– Det jeg har sagt, er i tråd med hva partileder Jonas Gahr Støre sa 29. januar, da han sa at «Trond Giske trengs i stortingsgruppa, han trengs i det politiske arbeidet». Det er også i tråd med uttalelsen Arbeiderpartiets sentralstyre vedtok samme dag, der det står: «Sentralstyret ser frem til at Trond Giske etter endt sykmelding gjenopptar sitt politiske arbeid i Stortinget for fullt og ønsker velkommen hans viktige bidrag til partiets arbeid fremover.» Som partisekretær forholder jeg meg til det sentralstyret har sagt, sier Stenseng til NRK.

Stenseng valgte å ikke svare på flere av NRKs spørsmål om hun forstår varslerens reaksjon, samt hvordan Ap har tenk til å å balansere Giskes stortingsverv i henhold til varslerne.

Les også: «Hvorfor stopper du ikke dette, Jonas?»

Les også: Stenseng festet med Giske på Justisen

Les også: DN:- Stenseng ba Ap-kvinne nekte for invitasjon fra Giske



Mest sett siste uken