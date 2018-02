Varsler sterk kuling og tosifrede minusgrader

Kle deg godt, oppfordrer meteorologen og varsler sterk kuling fra Oslofjorden nedover mot Sørlandet kombinert med streng kulde.

De neste dagene er det bare å hente fram ullundertøyet i Sør-Norge.

Trass i at mars nærmer seg med stormskritt, ser det ikke ut til at vinteren har tenkt å ta farvel, i alle fall ikke fra Sør-Norge den kommende uka. Her må man regne med et tosifret antall minusgrader, litt avhengig av skydekket, ifølge statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

I tillegg blir det mye vind i dagene som kommer, med opptil sterk kuling fra Oslofjorden nedover mot Sørlandet. Da er det ullundertøy som gjelder.

– Når man har en temperatur som ligger ned mot minus ti, så kjennes det veldig surt ut når det i tillegg blåser såpass kraftig, sier Løvdahl.

Ising på fartøy i sør

Meteorologen advarer også mot at kombinasjonen av mye vind og lav temperatur kan gi ising på fartøy. Det hører med til sjeldenhetene at slike varsler blir sendt ut sørpå.

– Dette er et varsel som vanligvis blir sendt ut lenger nord, sier Løvdahl.

Også i fjellområdene sørpå blir det mye vind og opptil sterk kuling. På Vestlands-siden av fjellene blir været trolig betydelig bedre.

– Vestlandet får flott vær, kaldt og klart, og med fralandsvind, sier Løvdahl.

– Hvor lenge vil kulda vare i sør?

– Den situasjonen vi har nå, er ganske fastlåst og vil vare ut uka. Klarværet gjør at det blir kaldt. Men østavind gjør at det blir en del skyer på Østlandet, Sørlandet og Telemark, noe som kan gi stigende temperaturer. Det kan være store variasjoner med relativt korte avstander, sier Løvdahl.

Vind og lave temperaturer vil merkes i Sør-Norge de neste dagene.

Mildere i nord

Lenger nord er det derimot mildvær i vente. Dette skyldes ifølge Løvdahl at høytrykket over Skandinavia trekker seg sørover, og det siger inn et lavtrykk nordfra som så vidt sneier innom Nord-Norge og fører til mildere temperaturer de neste dagene langs kysten.

– Men det blir også mer skyer og kanskje litt nedbør i form av snø og sludd, sier meteorologen.

På Svalbard blir derimot plussgrader erstattet av minusgrader de nærmeste dagene, før plussgradene kommer tilbake til helgen.

Kaldere blir det også lenger inn på Finnmarksvidda, med opptil 15 minusgrader i Kautokeino de neste dagene.

Midt-Norge vil stort sett være uberørt av værforandringene.

– Men kaldt blir det, sikkert ned mot 20 minus i indre strøk. I natt ble det målt 27 minusgrader på Røros, sier Løvdahl.

