Varslingssak henlagt i Vest politidistrikt

Politimannen som varslet om manglende innsats i Vest politidistrikt, fikk ikke medhold. Mannens advokat reagerer.

Et advokatfirma som ble engasjert av Politidirektoratet, har konkludert med at det ikke er grunnlag for kritikk mot lederne som varselet var rettet mot, skriver Bergens Tidende.

– Denne saken har vært en påkjenning for alle involverte, både varsler og dem som var påvarslet. Det er derfor godt å få avsluttet saken og gå videre, sier Kaare Songstad i Vest politidistrikt.

En politibetjent varslet 9. november i 2017 om gjentatte tilfeller av det han hevdet var manglende etterforskning av grove menneskehandelssaker.

Politimannens varsel ble også behandlet av Spesialenheten for politisaker, som fastslo at ingen hadde gjort noe straffbart.

– Men selv med det premiss at det ikke har foregått noe straffbart fra politiets side, blir denne rapporten problematisk. Det foreligger ingen egne undersøkelser, sier mannens advokat Birthe Eriksen.

– Man bare legger seg på Spesialenhetens etterforskning hvor man avhørte tre personer, sier hun.

