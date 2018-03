Vegvesenet varsler storkontroll

Skal sjekke beltebruken på busser over hele landet.

Kolliderer du uten belte i bussen, kan konsekvensene blir svært alvorlige, advarer Statens vegvesen. Derfor starter de i morgen, torsdag 15. mars, med kontroll av belte i buss over hele landet.

– Å bruke belte i buss er helt klart en livredder, både for din egen del, men også for dine medpassasjerer. Flere av dem som har mistet livet i bussulykker de siste årene, kunne overlevd dersom de hadde brukt belte, sier Ida Bergene Kongsrud i Statens vegvesen til TB.

Ni mennesker ble drept i bussulykker i tidsrommet 2014 til 2016.

705 ble tatt i fjor

Under fjorårets kontroller kontrollerte Statens vegvesen 1087 busser med totalt 18.782 passasjerer. I alt 705 passasjerer satt usikret, og veivesenet opplyser at andelen som bruker belte i buss og som er klar over at det er påbudt, øker.

– Dette er en positiv utvikling, men vi har fortsatt en vei å gå. Folk er flinke til å bruke belte i bil og vi ønsker at de skal ta med seg den gode vanen når de kjører buss. Mer informasjon, kontroller og muligheten for gebyr bidrar til å øke beltebruken, sier Kongsrud.

Risikerer bot

Dropper du beltet om bord i bussen risikerer du en bot på 1.500 kroner.

– Bussene bør ikke være en «frisone» for beltebruk. Hvis det er belte i bussen – bruk det! er den klare oppfordringen fra Statens vegvesen.

NHO Transport, Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet er samarbeidspartnere til kampanjen.

