Veien til rasområdet i Voss fremdeles stengt

Det er fremdeles uklart når veien til rasområdet i Voss i Hordaland vil åpne. En geolog skal tirsdag gjøre nye undersøkelser av området.

– Vi vet ikke når veien vil åpne igjen. En geolog skal opp i dag og se på forholdene. Jeg oppfatter det slik at det er meldt en del nedbør de neste dagene, og at veien dermed vil bli stengt et par dager til, sier lensmann Ivar Hellene i Indre Hordaland lensmannsdistrikt til NTB.

Det gikk mandag kveld flere jordras i Røyrdotten i Voss kommune. En bil ble innesperret mellom rasene, og totalt 16 personer ble evakuert. Det er for det meste fritidsboliger i områdene rasene gikk i, og det er ingen fastboende som er evakuert. Det er ennå uklart når de evakuerte får komme inn i områdene igjen.

Hellene understreker at politiet vil få en tilbakemelding etter at geologen har undersøkt rasområdene og anslår at veien tidligst vil åpnes fredag.

Totalt gikk det tre jordras i området. Det største raset gikk over en kommunal vei i Røyrdotten, som ligger på grensen mellom Voss og Aurland kommune.

I tillegg gikk det to mindre ras lenger inne i dalen, opplyser politiet.

To personer satt i en bil som ble fanget i raset, men de berget seg selv ut og ble ikke skadd, ifølge politiet.

