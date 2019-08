Veksel var i feil posisjon under sammenstøt på Flåmsbana

En sporveksel lå i feil posisjon og førte til at et tog kjørte inn i et annet på Flåmsbana onsdag. Det viser Havarikommisjonens undersøkelser så langt.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Det var rundt 800 passasjerer om bord i de to togene. Sammenstøtet førte til at minst ti personer fikk lettere skader da de falt. Det ble også materielle skader. – Da toget mot Flåm skulle krysse toget mot Myrdal på Berekvam stasjon, lå sporvekselen i feil posisjon, og dette resulterte i sammenstøt mellom de to togene, skriver Havarikommisjonen fredag. Den videre undersøkelsen vil klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til hendelsen, vil bli kartlagt og analysert, opplyser Havarikommisjonen. Flåmsbana er en sidebane til Bergensbanen og går fra Myrdal stasjon på 867 meter over havet ned til Aurlandsfjorden. Banen er en svært populær turistattraksjon, og i 2016 kjørte nesten en million reisende den korte strekningen ned til Flåm. National Geographic Traveler Magazine har kåret Flåmsbana til en av topp ti togreiser i Europa, og i 2014 gikk den helt til topps i Lonely Planet Travellers kåring. (©NTB)