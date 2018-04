Vektere knivstukket på kjøpesenter i Ålesund

To vektere ble knivstukket på et kjøpesenter i Ålesund.

To mannlige vektere ble onsdag kvled knivstukket på Amfi Moa i Ålesund, skriver Sunnmørsposten.

Gjerningsmannen, som skal være en mann i 30-årene, ble stoppet av vekterne i forbindelse med et tyveri. Han er pågrepet og kjørt til politiarresten.

Den ene vekteren skal være stukket i foten og den andre i armen. Vekterne fikk behandling av ambulansepersonell på stedet, men det skal ikke være fare for liv og helse, melder politiet på Twitter.

– I forbindelse med et tyveri er en mann blitt stanset. Det vi vet, er at en eller to vektere er blitt knivstukket i forbindelse med denne hendelsen. Gjerningsmannen er en mann i 30-årene som vi har kontroll på, sier operasjonsleder John Bratland i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Politiet ble varslet om hendelsen like før klokka 17.30 tirsdag ettermiddag. Knivstikkingen fant sted ved Vinmonopolet i Syd-bygget på kjøpesenteret Moa i Ålesund kommune.

– Det var en del vitner på stedet. Vekteren eller vekterne blir behandlet av ambulansepersonell på stedet, sier Bratland.

Han kjenner ikke skadeomfanget, men antar at det ikke skal være snakk om alvorlige skader.

Moa: ifm tyveri er en mannsperson stoppet, vekter/e på stedet blitt knivstukket, skadeomfang ukjent,vekter behandles av ambulansepersonell på stedet,kontroll på gjerningsmann, oppdateres — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) 3. april 2018

