Krevende kjøreforhold i Hemsedal – sju trailere kjørte av veien

Veldig glatte veier i Hemsedal mandag ettermiddag førte til at sju trailere kjørte av veien på riksvei 52. Veien er midlertidig stengt over Hemsedalfjellet.

Nødetatene fikk melding om hendelsen klokka 14.45.

Halvannen time senere opplyser politiet at det er noe kø på stedet, men at trafikken flyter sakte forbi, og at det jobbes med å legge på kjetting på de ulike kjøretøyene. Det er ikke meldt om skadeopplysninger.

Operasjonsleder Espen Reite i Sørøst politidistrikt sier til NTB at veien er veldig glatt.

Også mellom Hagafoss og Kleiv på riksvei 7 skled en lastebil på tvers og sperret veien i begge retninger mandag ettermiddag.

Ved 16.30-tiden opplyser også Vegvesenet at riksvei 52 er midlertidig stengt fra Borlaug på grunn av tre vogntog med problemer.

– Det er krevende kjøreforhold i fjellet nå. Vi oppfordrer enhver til å kjøre etter forholdene og vurdere nødvendigheten av kjøringa, sier Reite.

