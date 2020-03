Velfersdstatsforkjemper: Tiltakene har gått for langt

Linn Herning i organisasjonen For Velferdsstaten mener fordelene med de strenge, inngripende smitteverntiltakene i Norge ikke er verdt konsekvensene.

Selv om hun selv tilhører en risikogruppe, slutter Herning seg til mindretallet som hever stemmen mot myndighetenes inngripende tiltak, fordi de nærmest har stengt samfunnet.

– Vi må ikke glemme at samfunnet er mer enn helse, og at helse er mer enn korona. De strenge tiltakene må veies opp mot andre konsekvenser, både sosiale, økonomiske og helsemessige, sier Herning til Klassekampen.

Hun er leder i organisasjonen For velferdsstaten, og savner nyansert politisk diskusjon om regjeringens tiltak.

Herning påpeker at de som allerede var i en sosial risikogruppe rammes aller hardest av smitteverntiltakene.

– Alle med psykiske helseproblemer, barn i vanskelige familier. Det kan gå så langt at man prioriterer koronarisikogruppa over dem som ikke kan være inne i sin egen leilighet med familien over lang tid, sier Herning.

