Venninnegjeng angrepet og ranet i Oslo

Tre kvinner i 20-årene ble angrepet og ranet på Grønland i Oslo natt til lørdag. To menn er pågrepet.

Politiet fikk melding om saken klokka 3.43. En kvinne ringte inn og sa at hun og venninnene var blitt ranet av tre gjerningsmenn.

– Kvinnen skal ha blitt slått og sparket og fratatt mobiltelefon før mennene løp fra stedet, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet var raskt på stedet og fikk samtidig gjennomgått video fra overvåkingskameraer i området. To personer som stemmer med beskrivelsen, ble fanget opp ved bussterminalen og deretter pågrepet og siktet for ranet. Politiet leter fortsatt etter en tredje gjerningsperson.

En av de fornærmede kvinnene ble kjørt til legevakten for sjekk etter ranet.

– Hun har blitt kastet i bakken og fått hodet inn i en murkant, sier Engeseth.

Ifølge politiet fikk denne kvinnen hardest medfart, men også en av venninnene ble angrepet.

– Vi ser på dette som et stygt ran. Det ble ikke brukt våpen, men det ble brukt vold for å tilrane seg, og det er en alvorlig handling.

Politiet skrev følgende om hendelsen på Twitter:

#Oslo Smalgangen. Ifm ran av person har vi pågrepet to personer som mistenkes å stå bak dette. Det er ikke brukt våpen under handlingen, men det har blitt utøvet vold. Fornærmede kjørt legevakta for sjekk. Vi oppretter sak