Venstre med egne forslag om returstans

Venstre vil ikke stemme for SVs hasteforslag om stans i alle returer til Afghanistan. I stedet fremmer partiet flere egne forslag for Stortinget på tirsdag.

Mens SV-forslaget tar til orde for umiddelbar stans i alle returer til Afghanistan, både assisterte og tvangsreturer, foreslår Venstre at returstansen strammes inn og bare gjelder mindreårige.

– Vi fremmer et eget forslag om stans i utsendelse av barn som kom alene og som henvises til internflukt, sier Venstres innvandringspolitiske talsperson Ketil Kjenseth til NTB.

Forslaget vil bli fremmet og behandlet på tirsdag. Da vil Venstre også ta til orde for å gjeninnføre den såkalte rimelighetsvurderingen regjeringen ved hjelp av Ap og Sp fikk fjernet i 2016.

– Når vi nå ser at det er de mest sårbare som ble rammet av denne endringen, håper vi Ap og Sp vil snu, sier Kjenseth.

Arbeiderpartiet har fremmet et eget forslag, som er til behandling i kommunalkomiteen, om innføring av sårbarhetskriterier ved vurderingen av midlertidig opphold i asylsaker til enslige mindreårige. Men hva dette innebærer, har Kjenseth vondt for å forstå.

– Jeg er svært usikker på hva Ap mener med sårbarhetskriterier all den tid partiet gikk inn for å fjerne de kriteriene og den sikkerhetsventilen som rimelighetsvurderingen er. Den skjermer typisk enslige kvinner, barn og syke og ivaretar nettopp den bekymringen som Ap sier de er opptatt av, sier Kjenseth.

Venstre vil også foreslå at ordningen med midlertidig opphold for barn avvikles samt at det etableres et fellesnordisk organ som skal ivareta oppgavene som Landinfo utfører i dag.

