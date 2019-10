Venstrekvinnelaget vil ha Sveinung Rotevatn som partileder

Venstrekvinnelaget mener statssekretær Sveinung Rotevatn (V) bør erstatte Trine Skei Grande og overta som partileder i Venstre.

– Styret i Venstrekvinnelaget har spilt inn Sveinung som fremtidig leder og Guri Melby som 1. nestleder. Vi mener de to har kvaliteten som skal til for å løfte Venstre, skriver nestleder Oda Scheel i en tekstmelding til Dagens Næringsliv.

Rotevatn er i dag statssekretær i Klima- og miljødepartementet og sitter dessuten i partiets sentralstyre. Også stortingsrepresentant Melby sitter i dag i sentralstyret.

Venstre-kvinnene er tydelige på at de ønsker at Rotevatn skal ta over til våren, uavhengig av om nåværende partileder Trine Skei Grande vil fortsette.

Dagens partiledelse har frist til 20. oktober med å gi valgkomiteen beskjed om hvorvidt de ønsker gjenvalg eller ikke. I dag sitter parlamentarisk leder Terje Breivik og klimaminister Ola Elvestuen i ledelsen sammen med Grande. Abid Raja er også sett på som en aktuell kandidat for partiledelsen.

Tidligere tirsdag ble det kjent at også Unge Venstre ønsker Rotevatn som ny leder. Saken ble først omtalt av NRK.

