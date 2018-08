Venter 40 til 50 millimeter regn i formiddag

Farevarsel i Rogaland, Telemark, Agder-fylkene, Buskerud, Oppland og Hedmark.

Det er sendt ut farevarsel på kraftig nedbør i i fylkene Rogaland, Øst- og Vest-Agder, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark.

Torsdag morgen regner det godt på Vestlandet.

Se farevarsel her

I Rogaland kan det lokalt komme 40 til 50 millimeter regn torsdag formiddag, ifølge Meteorologisk institutt.

På værradaren på yr.no kan du se hvor nedbørsfeltene ligger. Rød farge betyr kraftig nedbør. Radaren samler inn data om nedbør hvert kvarter eller oftere.

På værradaren på yr.no kan du følge nedbørsfeltene minutt for minutt. Dette var bildet i Sør-Norge klokka 08 torsdag.

Varselet for Agder, Telemark og Østlandet torsdag er regn som brer seg fra vest, utrygt for torden, ifølge yr.no. Lokalt mye nedbør i indre strøk og Vest-Agder, mindre i ytre strøk øst for Kristiansand og nord til Mjøsa.

I disse områdene er det gult farevarsel som gjelder torsdag. Det er ventet mellom 30 og 50 millimeter nedbør på seks timer.

Følg Twitter-meldingene fra Meteorologisk institutt her:

Mest sett siste uken