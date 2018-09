Venter 50 til 70 millimeter nedbør på tolv timer

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for kraftige regnbyger for Østlandet, Agder og Rogaland.

OSLO (Nettavisen): Det ventes mye regn på kort tid fredag og lørdag i deler av landet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for flere fylker.

Fredag kveld og lørdag formiddag er det ventet kraftige regnbyger over Østlandet. Det kan komme mellom 50 og 60 millimeter nedbør på tolv timer, melder Meteorologisk institutt.

Nedbøren kan gi lokale oversvømmelser og jord- og flomskred der bygene treffer.

70 millimeter på tolv timer

Fra fredag formiddag ventes perioder med intens nedbør i Agder og fra ettermiddagen også sør i Rogaland. Lokalt kan det her komme mellom 30 til 40 millimeter i løpet av tre timer og rundt 50-70 millimeter på tolv timer, melder Meteorologisk institutt.

Flomfare

Det er videre sendt ut varsel om flomfare på gult nivå for Agder, sør i Rogaland, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Et lavtrykk som nå bygger seg opp i sørlige Nordsjøen og siden går inn i Skagerrak vil bidra til at mange bør ha paraplyen og regntøyet parat i helga. Det kommer også inn et lavtrykk fra Island som har fronter mot Sør-Norge.

- Vi venter kraftig regn Østafjells og sør i Rogaland fredag. Nordover ser det bedre ut, og det meste av helga ser greit ut for Nord-Norge og Midt-Norge, men kanskje med spredte byger i Nordland og Troms fredag, sier statsmeteorolog Gunnar Livik til Nettavisen.

- Det blir perioder med regn gjennom helga i Rogaland og det meste av Østafjells. Nord for Rogaland og sør for Stad ventes det perioder med regn fra lørdag og litt mer på søndag.

Varm luft i vest

Samtidig er det noen som kan glede seg til høye temperaturer og en smak av sommer fredag. Vestlandet og Nordvestlandet kan håpe på temperaturer på mellom 20 og 25 grader.

- Det er varm luft fra vest og føneffekt som får temperaturen opp, sier han til Nettavisen.

Det er også høye temperaturer i havet i Sør-Norge, tross årstiden.

Meteorologene varsler lokalt store nedbørsmengder på Østlandet fredag kveld og lørdag formiddag.

