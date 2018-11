Venter full storm i Nordsjøen, liten storm på kysten

Onsdag kveld ventes vinden å øke til liten storm langs kysten av Vestlandet sør for Stad. I Nordsjøen er det ventet full storm.

Høytrykket over Sør-Norge svekker seg onsdag og avløses av et lavtrykk. I fjellet ventes det kraftig vind og snø, mens østafjells blir det snø som etter hvert går over til regn, ifølge Meteorologisk institutt.

Det er sendt ut farevarsel på gult nivå (laveste nivå) for vanskelige kjøreforhold Østafjells og i fjellet i Sør Norge fra onsdag kveld.

Ifølge meteorologene vil vinden onsdag kveld øke til liten storm langs kysten av Vestlandet sør for Stad. Ute i Nordsjøen er det ventet full storm.

For Rogaland og Hordaland er det onsdag meldt økning til sørøstlig stiv kuling utsatte steder. Pent vær, senere tilskyende, oppholdsvær. Onsdag kveld ventes økning til sørøstlig sterk kuling til liten storm. Litt regn, snø i indre og høyereliggende strøk, lyder varselet fra Meteorologisk institutt.

For Vestlandet sør for Stad er varselet torsdag sørlig sterk kuling utsatte steder, liten storm på kysten i nord, full storm rundt Stad. Skyet, perioder med regn, snø i høyfjellet.

For Østlandet og Telemark er det onsdag meldt sørøstlig bris, onsdag ettermiddag økende til frisk bris på kysten. Det ventes tilskyende oppholdsvær, onsdag kveld litt snø i vest. Torsdag ventes det sørøstlig bris, stiv kuling på kysten. Det ventes skyer, snø, senere regn i lavlandet i kystnære strøk og til dels mye nedbør i Agder, lyder varselet på yr.no.

