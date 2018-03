Venter ikke vår før midten av april

Dårlige nyheter for de som lengter etter bar bakke og varmere tider.

KJELLER (Romerikes Blad): Onsdag morgen var det ti minusgrader over store deler av Romerike. Nå forteller meteorologene at det vil være bikkjekaldt en stund til.

For fram mot helga gjør sprengkulda et realt comeback.

Nettene blir iskalde

– Østavind og høytrykk gjør at nettene blir iskalde med temperaturer under ti minusgrader, forteller statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl, sier han til NRK.

Han er klar på hva som behøves for at vi skal gå mot varmere tider.

– Vi trenger kraftig lavtrykk som tar med seg varme fra kontinentet og går nordover opp Norskehavet. Det betyr regn.

Vinteren slipper ikke taket på #Skandinavia denne uken ser det ut til ❄️ pic.twitter.com/FziF2xcpmP — Meteorologene (@Meteorologene) 12. mars 2018

Endringer i luftstrømmene

Det ser derimot ikke ut til å bli en realitet med det første, og det spesielle vinterværet vil fortsette i minst to uker framover.

– Endringer i luftstrømningene har gjort at været i landet ikke har vært helt som det har pleid å være. Det forteller Løvdahl til statskanalen.

Blant annet har Østlandet opplevd mer nedbør enn normalt i vinter, mens det har vært mindre langs kysten og i nord.

Luftstrømmene i meteorologens prognoser, som strekker seg over de neste fire ukene – fram til månedsskiftet mars-april - er også utenfor normalen.

– Det ser ikke ut som at lavtrykkene vil komme inn denne uken heller. Generelt ser denne uken kald ut, og neste uke er det samme signal, riktignok litt svakere. Det betyr at lavtrykk kan inntreffe, men det er ingen stor sannsynlighet for det, sier han til NRK.

