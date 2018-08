Venter mye folk i Sunniva Ødegårds begravelse

Det er ventet å bli fullt i Varhaug kirke når Sunniva Ødegard (13), som ble funnet drept natt til mandag 30. juli, skal begraves.

Presten i begravelsen, Gaute Øgreid Rasmussen, sier til Stavanger Aftenblad at de vil slippe inn så mange som brannvesenet tillater.

Kirken har godkjente sitteplasser til 450 personer, og i tillegg vil det være mulig for 110 personer å følge begravelsen fra kirkestua like ved.

– Det blir en tradisjonell begravelse, men i utradisjonelle omgivelser. Det er tøft å ta det aller siste farvel med en datter, sier Rasmussen til avisen.

Både presten og familiens bistandsadvokat Harald Øglænd har bedt pressen om å holde avstand under begravelsen. Stavanger Aftenblad har fått tillatelse til å ta et bilde av båren før begravelsen begynner, på vegne av resten av pressen. Det vil ikke bli tatt øvrige bilder.

Den 17 år gamle gutten som er siktet for drapet, tilsto torsdag drapshandlingen. Han har likevel ikke formelt erkjent straffskyld. Øglænd opplyser at familien er lettet over tilståelsen, fordi de ikke lenger trenger å tenke på om rett person er tatt.

Begravelsen i Varhaug kirke begynner klokken 11.30 fredag.

