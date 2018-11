Venter opp mot 45 centimeter snø i Troms: - Det blir intense byger

- Fredag morgen vil folk våkne opp til snø, så det kan være lurt å sette av litt ekstra tid til å måke frem bilen på morgenen.

(Nordlys): Nå kommer snøen. Og det er ikke lite heller. I løpet av fredag, lørdag og søndag er det ifølge Meteorologisk institutt ventet å falle mellom 20 og 45 centimeter snø i Troms. Aller mest snø kommer det i innlandet - der kan det godt blir over 40 centimeter enkelte steder. I Tromsø og langs kysten av Troms er det forventet at det vil falle over 20 centimeter snø i løpet av helgen.

I tillegg til snø, er det meldt om kraftig vind fredag og lørdag. Allerede torsdag kveld vil vinden ta seg opp til sterk kuling ved kysten. Natt til fredag vil nedbøren falle som regn, men i løpet av natta vil temperaturen synke og nedbøren skal da komme som snø.

- Fredag morgen vil folk våkne opp til snø, så det kan være lurt å sette av litt ekstra tid til å måke frem bilen på morgenen, sier Magnus Haukeland, vakthavende meteorolog, til Nordlys.

Vinden minker på lørdag

Hele fredag vil være preget av vestlige sterk kuling og snøbyger. Temperaturen langs kysten vil ligge på rundt null grader, mens det i innlandet vil bli minusgrader.

- Det blir intense byger. Så på tross av at temperaturen vil ligge på null eller over null, vil nedbøren falle som snø.

Vi går en vinterlig helg i møte i #NordNorge ❄ I lavlandet kan det komme både snø, sludd og litt regn. Lurer du på om det blir skiføre hos deg? ⛷ Vi vet ikke hvor mye snø du trenger for å spenne på deg skiene, men i indre strøk av Troms ser det ut til å komme en god slump 👏 pic.twitter.com/5HwB3VKo6T — Meteorologene (@Meteorologene) 22. november 2018

Ettersom det er bygeaktivitet, vil det være lokale variasjoner. Noen steder vil det komme mye snø, mens andre steder får mindre.

Utover lørdagen er det ventet at både vinden og bygene vil roe seg.

- Da minker vindstyrken til liten kuling. Men det vil fortsette å snø, men ikke like intenst som på fredag, sier Haukeland.

Vanskelige kjøreforhold

På grunn av snø og vind har Meteorologisk institutt sendt ut varsel om vanskelige kjøreforhold.

Varselet starter klokken 22 torsdag kveld og varer til lørdag formiddag.

Det anbefales å bruke dekk som passer forholdene og det kan oppstå lokale forsinkelser.

Høytrykk i Sør-Norge

Mens snøen laver ned oppe i nord er det vesentlig forskjell på forholdene i den andre delen av landet.

Meteorologisk Institutt skriver på Twitter om et høtrykk som preger været i Sør-Norge fram til midten av neste uke.

Deretter vil det komme et lavtrykk inn fra sørvest, som vil dytte høytrykket østover etter hvert.

Høytrykket som preger været i #SørNorge holder stand fram til midten av neste uke, deretter kommer et lavtrykk inn fra sørvest, som dytter høytrykket sakte østover 👉 pic.twitter.com/WlsUCBPdh9 — Meteorologene (@Meteorologene) November 22, 2018

Felles for både Sør- og Østlandet er skiftende bris, men ellers mye fint vær i sikte.

På Vestlandet vil det bli en austlig til skiftende bris, skyet til delvis skyet og ellers pent vær, mens Trøndelag også kan vente lignende forhold.

