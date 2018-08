Venter svært kraftig vind: - Fest alle løse gjenstander

Meteorologene advarer mot svært kraftig vind fredag.

(RB.no): Fredag vil et lavtrykk passere over Sør-Norge fra sør til nord og gi mye vind og nedbør, skriver Romerikes Blad.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel med oransje aktsomhetsnivå for lokalt sterke vindkast for store deler av østafjells. Det betyr at det er sannsynlig at værhendelsen kan gi alvorlige konsekvenser.

Fra fredag formiddag ventes lokalt kraftige vindkast mellom 20 og 25 m/s fra vest i indre strøk østafjells, i fjellet periodevis vindkast over 30 m/s.

Vinden skal ifølge yr.no minke i løpet av kvelden.

Gjenstander med store vindfang kan blåse over ende.

- Broer kan stenges, og det vinden kan føre til skader på bygninger og infrastruktur, sier meteorolog Rune Skoglund til NTB.

Fest alle løse gjenstander og unngå å bevege deg unødvendig utendørs er oppfordringen.

Meteorologene ber folk unngå å bevege seg unødvendig utendørs, og advarer på Twitter om å ferdes på sjøen utenfor sørøstkysten fredag.

