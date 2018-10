Ventetidene i helsetjenesten økte med én dag

Den gjennomsnittlige ventetiden i helsevesenet har økt med én dag til vel 58 dager, viser ferske tall. Helseminister Bent Høie er ikke fornøyd og krever tiltak.

– Vi har sett en kraftig nedgang i ventetiden på 13 dager fra 2013 og fram til i dag, men jeg er ikke fornøyd med at den gjennomsnittlige ventetiden nå øker. Jeg har tatt opp utviklingen med helseregionene og understreket at jeg forventer tiltak på de områdene hvor ventetidene øker, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Han sier målet er at gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager innen 2021.

Tallene fra Helsedirektoratet viser at ventetidene i spesialisthelsetjenesten økte med fra 57,6 til 58,3 dager fra april til august. I somatisk sektor økte ventetiden med én dag. Innen psykisk helsevern for barn og unge er ventetiden redusert med fire dager og med to dager innen psykisk helsevern for voksne. Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling gikk ventetiden litt opp.

Samtidig viser oversikten at andelen fristbrudd – tilfeller der pasienten ikke fikk påbegynt helsehjelp innen en fastsatt tidsfrist – gikk ned med 0,4 prosentpoeng til 2,2 prosent.

Til sammen fikk om lag 1.580.000 personer behandling ved somatiske sykehus i årets første måneder, en økning på 1,3 prosent fra samme periode i fjor. Nesten 125.000 personer fikk helsehjelp i psykisk helsevern for voksne, en økning på 0,4 prosent, mens drøyt 48.000 barn fikk helsehjelp i psykisk helsevern – en nedgang på 1,4 prosent. 28.500 pasienter fikk helsehjelp innen tverrfaglig rusbehandling, et fall på 1,2 prosent.

(©NTB)

