Verdal kommune advarer mot falske «korona-inspektører»

Verdal kommune opplever at personer som utgir seg for å være helsepersonell går fra dør til dør, og ber om å få teste innbyggere for koronaviruset.

– Disse er ikke fra kommunen og bør ikke slippes inn, sier kommunalsjef Anne Kari Haugdal i Verdal kommune til Trønder-Avisa. Personene har opplyst at de er lege og sykepleier fra hjemmetjenesten, og at de er i kommunens smittevernteam på befaring. Haugdal understreker at Verdal kommune ikke gjennomfører tilfeldige besøk i forbindelse med koronautbruddet, og at det ikke blir gjort hjemmebesøk uten avtale. Oslo kommune advarte også tidligere mandag mot mulige korona-svindlere, der personer utgir seg for å være helsepersonell som kommer på hjemmebesøk for smittesjekk. (©NTB)

