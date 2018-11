Verdens beste oster går rett i søpla etter oste-VM

Etter at 3.400 oster fredag konkurrerte om å bli verdens beste i Bergen, går nå mellom 2 og 3 tonn ost rett i søpla etter at mesterskapet er ferdig.

Det er arrangøren av Oste-VM som bekrefter at mye ost må kastes etter konkurransen i Grieghallen i helgen.

– Det oppleves for mange som litt spesielt. Det er en del av EU sitt regelverk som vi må forholde oss til. Det er trist og dumt å se at så mye ost blir kastet bort, sier arrangør Bernt Bucher-Johannessen til TV 2.

Han forklarer at problemet oppstår med måten konkurransen gjennomføres på, samt at flere av deltakerne har levert for store mengder ost. Ettersom dommerne i ostekonkurransen ikke skal vite noe på forhånd og ostene skal framstilles anonymt må den skjæres opp og plasseres ut på mange bord.

I alt 3.472 oster deltok under årets VM og det var den norske Fanaost fra Bergen som vant den gjeveste prisen. Nå som festen er over, er det fremdeles mye ost igjen, men all utenlandsk ost som ble vist fram i Bergen blir nå tatt hånd om av avfallshåndteringen i byen. Den vil i stedet bli omdannet til fjernvarme for Bergens husholdninger.

– Det er strenge regler for matvarer som inneholder animalske produkter, altså det som kommer fra dyr. Hvis osten kommer utenfor EU har de ikke lov til å selge den videre på grunn av regler innad i EU. De som er fra EU, trenger de ikke å kaste, sier avdelingssjef Aslaug Sandvin i Mattilsynet til TV 2.

I alt 175 norske oster deltok også under konkurransen. Disse ostene blir derimot ikke kastet, men delt ut som smaksprøver eller gitt til Kirkens Bymisjon.

