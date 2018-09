Verdens matvareprogram er PRIO-direktørens fredsprisfavoritt

FN-organisasjonen Verdens matvareprogram er den fremste favoritten til Nobels fredspris, mener direktør Henrik Urdal ved Institutt for fredsforskning PRIO.

Sultkriser får kanskje ikke like store overskrifter som kriger og væpnede konflikter, men tar minst like mange liv. Verdens matvareprogram er alltid på plass, mener Urdal.

PRIO-direktøren omtaler Verdens matvareprogram som en ledende humanitær organisasjon rettet inn mot å takle sultkatastrofer over hele jordkloden. Ifølge Wikipedia er Verdens matvareprogram aktivt til sted med nødhjelpsarbeid og utviklingsprosjekter i nær 80 land.

– En fredspris til Verdens matvareprogram ville rette søkelyset mot det helt avgjørende arbeidet organisasjonen gjør for folk på flukt fra konflikter, i tillegg til å motivere giverlandene, mener Urdal.

Overgrep og metoo

Den kongolesiske legen Denis Mukwege har blitt nominert til fredsprisen hele tre ganger, og er sammen med Nadia Mrad og Tarana Burke ifølge Urdal nest største favoritter til å stikke av med prisen i år.

Mukwege har viet sitt virke til å behandle kvinner som er voldtatt og mishandlet i krigen i hjemlandet, og har også tidligere figurert på topp-fem-listen fra fredsforskningsinstituttet PRIO.

Murad er kvinnen som ble fengslet av IS og utsatt for overgrep, og som nå reiser verden rundt med et sterkt engasjement for å bekjempe seksualisert vold i konflikter.

Burke er en menneskerettighetsforkjemper som først brukte begrepet metoo – allerede i 2006, faktisk. Begrepet ble ti år senere ble adoptert av skuespilleren Alyssa Milano og merkelapp på den virale kampanjen mot overgrep.

Flyktninger, korrupsjon og presse

På tredjeplass på PRIO-direktørens favorittliste finner vi Leger Uten Grenser, franske SOS Mediterranee og hjelpeorganisasjonen International Rescue Committee på tredjeplass for deres innsats for flyktninger på livsfarlig ferd over Middelhavet.

Innsats mot korrupsjon løftes fram på den neste plassen på Urdals liste. Oby Ezekwesili og organisasjonen EITI var også på PRIO-direktørens topp-fem-liste for et år siden. Ezekwesili er en av grunnleggerne av Transparency International, mens EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) jobber for å fremme åpenhet om inntektsstrømmene fra selskap til vertsland i utvinningsbransjene.

Sist men ikke minst er den internasjonale journalistorganisasjonen Reportere uten grenser på Urdals topp-fem-liste. Organisasjonen jobber for å fremme ytringsfrihet og pressefrihet verden rundt. I samme åndedrag peker Urdal på at eksilredaktør Can Dündar og den tyrkiske avisen Cumhuriyet var på PRIOs favorittliste i fjor.

