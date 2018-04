Verdens vakreste do ligger i Nord-Norge

Det offentlige toalettbygget mellom Gildeskål og Meløy langs Helgelandskysten vekker interesse verden over.

GILDESKÅL (Avisa Nordland): – Norge har åpnet det som kanskje er det mest idylliske offentlige toalettet i hele verden, skriver den britiske avisa The Telegraph.

Oppussingen av rasteplassen kostet rundt 15 millioner kroner, og ble utarbeidet av Landsskapsfabrikken AS v/ Inge Dahlman. Toalettbygget er tegnet av arkitektene Haugen/Zohar.

Ureddplassen er også et minnested, og er et krigsmonument for de omkomne i ubåten Uredd som gikk på en mine og sank under andre verdenskrig i Fugløyfjordene.

Det offentlige toalettbygget mellom Gildeskål og Meløy vekker oppmerksomhet.

Med den ni meter brede terassen med usikt over fjorden, Storhavet, Fugløya, Lofotveggen og horistonten - er Ureddplassen en flott rasteplass for både turister og beboere. Her kan man både nyte midnattssol og nordlys mens man sitter på sittebenker i marfor, som er laget i Fauske, opplyser Nasjonale Turistveger.

Det nye toalettbygget defineres som et landemerke.

