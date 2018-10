Vergemål for 25-åring i Tolga opphevet etter TV-innslag

Vergemålet er opphevet for en 25 år gammel mann fra Tolga i Hedmark som er en av tre brødre som uten å vite det, ble registrert som psykisk utviklingshemmet.

– Vergemålet blir opphevet i løpet av dagen. Vi jobber også med å få sendt ham dokumentene han har krav på, men som ikke ble sendt i sommer, sier direktør ved vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark, Bernhard Caspari, til VG.

Caspari forteller at beslutningen ble tatt etter et innslag på NRK-nyhetene onsdag kveld.

– Saken har vært ganske omfattende, og vi har fått motstridende opplysninger. Vi har fått mer og mer informasjon. Det som gjorde at situasjonen stilte seg annerledes, var at jeg så innslaget på Dagsrevyen i går. Da synes jeg han fremsto som klar og tydelig på hva han ønsket. Da synes jeg, ut fra en totalvurdering, at det var naturlig å oppheve vergemålet når dette er noe han ikke ønsker, sier Caspari.

Historien om de tre brødrene som sto fram i VG lørdag, har fått mange til å reagere. Uvitende hadde de blitt registrert som psykisk utviklingshemmede i et register i Tolga kommune, noe som skal ha gitt kommunen økte inntekter over flere år.

Nye tester tatt av brødrene i år, har vist at to av dem ikke har noen utviklingshemming i det hele tatt. Den tredje broren fikk diagnosen moderat psykisk utviklingshemmet, men først to år etter at kommunen først registrerte ham med dette. Den ene av brødrene fikk opphevet vergemålet i februar, den andre i juni.

Selv om den ene av brødrene ikke har diagnosen psykisk utviklingshemming, har Fylkesmannen likevel ment at han er psykisk utviklingshemmet når det gjelder alt som har med økonomi å gjøre. Fylkesmannen har også nektet å gi ham innsyn i sine egne saksdokumenter, selv om dette er noe han har rett på, noe Caspari nå beklager.

Kommunalminister Monica Mæland (H) har bedt Fylkesmannen i Hedmark om en redegjørelse av saken.

