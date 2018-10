Vestfold KrF sender tre røde og fire blå delegater til landsmøtet

Et knappest mulig flertall stemte for å gå inn i dagens regjering under fylkesårsmøtet i Vestfold KrF. Fylkeslaget sender tre røde og fire blå delegater.

22 av de 45 stemmeberettigede stemte for å følge partileder Knut Arild Hareides råd og samarbeide med Ap og Sp under mandagens fylkesårsmøte. 23 stemte for å gå inn i statsminister Erna Solbergs regjering.

Fylkesstyret foreslo dermed å sende fylkesleder Laila Eliassen, som vil samarbeide til høyre, samt tre røde og tre blå delegater.

Vestfold KrF har også besluttet at to av disse delegatene skal stemme på Hans Fredrik Grøvans forslag om å forbli i opposisjon, ettersom 16 av 45 stemte på dette. Foreløpig er det ikke avklart hvilken side disse to skal komme fra.

Mest sett siste uken