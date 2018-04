Vestli-uro: Uklart hvor 30 politifolk skal tas fra

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) vil sette inn 30 ekstra politifolk i Groruddalen for å få bukt med gjengbråket. Men hvor disse skal tas fra, er ukjent.

– Det lurer vi også på. Men vi ikke fått noe svar, sier leder i Oslo Politiforening, Kristin Aga, til NTB.

Oslo-politiet er allerede under press og må kutte stillinger for å få budsjettet i balanse, framholder hun.

– Vi får signaler om at folk som går av, ikke skal erstattes. Og det er jo flest politifolk som går av.

Aga mener at det mangler en langsiktig, overordnet plan for å få bukt med de økende gjengproblemene i hovedstaden. Ifølge Politiforum har det vært ni skyteepisoder i Oslo siden februar i år, og flere hendelser der både natteravner og politipatruljer har blitt angrepet av gjenger.

Sist det skjedde, var på Vestli sist helg da natteravner ble møtt av steinkastende ungdom.

– Veldig bakpå

Det er svært krevende å jobbe operativt i disse områdene, ifølge Aga.

– Vi er veldig bakpå når det gjelder det forebyggende arbeidet. Det som trengs for å få bukt med slike problemer, er å være til stede over tid, også når det ikke skjer noe. Og når det skjer ting, har vi ikke nok ressurser å sette inn slik at hendelser får konsekvenser. Det er også noe som handler om forebygging, påpeker Aga.

– Dette har vi vært bekymret for gjennom hele omorganiseringsprosessen, og noe vi har vært tydelig på da vi satt og forhandlet om det nye organisasjonskartet, sier Aga og viser til nærpolitireformen fra 2016.

Reformen har blant annet medført at det er færre uniformerte enheter ute i gatene.

– Det våre medlemmer melder tilbake, er at de er veldig bekymret for dette. De opplever det motsatte av å være nærpoliti. Utviklingen går i feil retning, mener Aga, som også sier at hennes medlemmer forteller at de aldri før har sett en så manglende respekt for politiet.

Data framfor gata

Leder i Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad bekrefter Agas beskrivelse av problemene.

– Det er ikke lenger fokus på gata, men på data. Vi er ikke lenger tett på problemene, sier han til NTB.

– Da får miljøene tid til å bygge seg opp, og så eksploderer det – akkurat slik vi har sett den siste tida, sier han.

Bolstad mener det er stor sannsynlighet for at justisministerens løfte om mer politi i Groruddalen vil innebære færre politifolk andre steder. Wara opplyste til Aftenposten søndag at det innen kort tid vil komme 30 nye politifolk til Groruddalen, og at det allerede er satt i gang tiltak for økt tilstedeværelse.

– Det står jo ikke 30 politifolk og venter i en garasje. Trolig er det mer snakk om en omprioritering enn en styrking. Men da må befolkningen få klar beskjed om hvilke områder som ikke lenger skal prioriteres, sier Bolstad.

Det har så langt ikke lyktes NTB å få svar fra Justisdepartementet eller Oslo politidistrikt om hvor de 30 politifolkene skal hentes fra.

(©NTB)

