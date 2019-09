Veterinærinstituttet utelukker at alvorlig hundesykdom er harepest og miltbrann

I en ny status tirsdag opplyser Veterinærinstituttet at de ennå ikke vet hva som er årsaken til at et tjuetall hunder har dødd. Her analyseres prøver i laboratoriet på Veterinærinstituttet. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Samtidig slår de fast at det ut ifra sykdomshistorie og patologiske funn kan utelukkes at hundedøden skyldes algeforgiftning, det er heller ikke noe som tyder på at flåttbårne sykdommer, samt miltbrann og harepest. Ifølge en pressemelding fra Veterinærinstituttet er det heller ikke holdepunkter for at det er sammenheng mellom den pågående utbruddsundersøkelsen av entrohermoragisk E.coli på mennesker og hundesykdommen. Flere av de døde hundene er i disse dager på vei til obduksjon. Hunden fra Sogn og Fjordane som har blitt obdusert tirsdag, viser ifølge Mattilsynet de samme tegnene på blodig tarmbetennelsene som de andre døde hundene. Hittil er det ikke funnet fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med tanke på alder, rase, foring, turområder og kontakt med andre hunder, opplyser de i en pressemelding. I alt har 26 hunder over hele landet dødd etter blodig diaré den siste tiden. Enda flere har fått symptomene. Det er ikke kjent om det er en sammenheng mellom dødsfallene. (©NTB)