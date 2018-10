VG: Drapsofferet skal ha tjent millionbeløp på Bitcoin

Flere personer i den drepte 24-åringens omgangskrets visste at han hadde tjent store summer på kryptovalutaen Bitcoin.

Politiet gransker nå opplysninger rundt pengesporet. Ifølge VGs kilder i miljøet rundt avdøde skal han ha tjent et millionbeløp på dette.

Ifølge TV 2 har politiet fått tips om at han vekslet Bitcoin i en stor pengesum før han mandag ble funnet drept i leiligheten på Majorstuen i Oslo.

– De nærmeste visste om at han hadde tjent betydelige summer på bitcoin, men ingen av de han bodde med var så vidt jeg vet klar over at han hadde tatt ut et beløp den siste tiden, sier en venn til avisa.

Ifølge TV-kanalen er politiet kjent med at det skal ha blitt oppbevart kontanter i leiligheten.

I midten av januar 2012 var én bitcoin verdt rundt 40 kroner. I midten av desember 2017, var én bitcoin verdt nærmere 160.000 kroner, mens én bitcoin i dag er verdt drøye 50.000 kroner.

NRK melder at en av politiets teorier er at gjerningspersonen tok seg inn i leiligheten gjennom et vindu.

– Vi er opptatt av hvor en eventuell person har kommet til leiligheten og hvor personen har dratt. Vi er veldig opptatt av det. Alle innganger og utganger er viktige for politiet og videre observasjoner her mandag formiddag, sier politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt til VG.

Etter det NRK forstår var det vanlig blant de fire som bodde i kollektivet å bruke et vindu som en adkomstvei til leiligheten, som ligger på bakkeplan. Kameraten som fant den drepte skal ha kommet inn det samme vinduet da han kom hjem og oppdaget det som hadde skjedd.

Onsdag ettermiddag og kveld ble det gjort nøye undersøkelser av mulige fluktruter for en potensiell gjerningsperson.

(©NTB)

