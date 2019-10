VG: Forsvarssjefen ønsker to nye fregatter og styrking av hæren i Nord-Norge

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen foreslår en betydelig styrking av Hæren i Nord-Norge og to nye fregatter, i sitt fagmilitære råd til regjeringen.

Forsvarssjefen ønsker å øke størrelsen på Brigade Nord til fire kampavdelinger, ifølge VGs opplysninger.

Bruun-Hanssen og hans toppledergruppe vurderer Hæren som for liten til å løse sine oppgaver nå og ønsker også å øke størrelsen på hver enkelt bataljon, får avisen opplyst

Han vil også foreslå minst to nye fregatter. Den ene skal erstatte «Helge Ingstad», mens den andre fregatten skal overta oppgaver som i dag løses av Skjold-klassen, som etter hvert skal fases ut.

Både utvidelsen av Brigade Nord og de to nye fregattene er et minimum av hva som skal til for å opprettholde et troverdig forsvar, mener Bruun-Hanssen, ifølge opplysningene.

Forsvarssjefen vil dessuten be om en betydelig økning av både ansatte offiserer og vernepliktige. Dette for å øke evnen til å delta i NATOs felles operasjoner, samtidig som beredskapen opprettholdes hjemme.

Bruun-Hanssen legger fram sitt fagmilitære råd tirsdag. Der skal han skissere hva han mener regjeringen bør stille opp med i neste langtidsplan for Forsvaret. Den skal legges fram for Stortinget til våren.

