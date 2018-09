VG: Frode Bergs norske advokat håper på fangebytte

Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes sier til VG at han håper hans klient kan utveksles mot en russisk spion som norsk e-tjeneste bidro til å få dømt i Estland.

I Estland sitter en russer dømt for spionasje mot EU- og NATO-landet, og i avisen Postimees får norsk etterretningstjeneste takk fra den estiske sikkerhetstjenesten for å ha bidratt.

– Vi kan bekrefte at vi tatt en mann som arbeidet for GRU. Et godt samarbeid med norsk etterretning var viktig i denne saken, sier Harrys Puusepp fra den estiske sikkerhetstjenesten KAPO ifølge VG.

Nå håper altså den spionasjeanklagede nordmannen Frode Bergs norske advokat Brynjulf Risnes at spionen kan byttes mot Berg. En byttehandel skal ha vært diskutert tidligere som en måte å få Berg hjem på.

– Hvis det er slik at norsk etterretning er involvert, gjør dette det mer sannsynlig med et bytte enn det har vært i andre saker vi har sett på, sier advokat Risnes til VG fredag kveld.

Risnes understreker at ikke noe konkret har skjedd som tyder på at et bytte er på gang. E-tjenesten ønsker av prinsipp ikke å kommentere saken.

Russeren ble dømt til ett år og åtte måneders fengsel for spionasje i Estland. Strafferammen i Frode Bergs sak er betydelig lengre, men Bergs advokat mener det er muligheter for utveksling likevel.

– Vi regner jo med at Berg vil bli trodd på sin begrensede kunnskap om saken, og dermed få en dom som er langt under strafferammen. Utfordringen her er heller hvorvidt tre land, Norge, Russland og Estland, kan komme til en enighet. Men gjør de først det, ser jeg ikke at strafferammen i seg selv skulle være en hindring for utveksling, mener Risnes.

