VG: Halvparten av KrF-politikere sier ja til Frp-samarbeid

I en undersøkelse VG har gjennomført blant KrFs lokalpolitikere svarer halvparten av at partiet må samarbeide med høyresiden.

Like mange mener partiet gjerne kan samarbeide tettere med Frp.

– Det er viktig at vi kommer i posisjon, så jeg mener vi bør gå i regjering. På flere felt ligger vi nærmere de borgerlige med tanke på verdispørsmål og ideologi, sier ordfører Nils Olav Larsen (KrF) i Vennesla til VG.

Han er en av 259 folkevalgte for KrF i landets kommunestyrer, som har svart på VGs undersøkelse. Undersøkelsen ble tirsdag sendt til 1.031 kommunestyrerepresentanter og vararepresentanter i partiet.

Hele 144 av lokalpolitikerne som har svart, tilsvarende 55,6 prosent, sier KrF bør samarbeide med høyresiden i norsk politikk.

Kun 23,9 prosent, eller 66 folkevalgte, mener KrF er best tjent med et samarbeid med de rødgrønne partiene. Drøyt 20 prosent, eller 53 folkevalgte, svarer at KrF ikke bør velge noen side.

Partileder Knut Arild Hareide vil ikke kommentere undersøkelsen overfor VG.

