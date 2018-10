KrF-leder Knut Arild Hareide har innkalt til et ekstraordinært landsstyremøte mandag ettermiddag i kjølvannet av årsmøtet i Rogaland KrF, melder VG.

Generalsekretær Hilde Frafjord Johnson sendte ut innkallingen søndag kveld, opplyser kilder til avisa.

– Det innkalles til ekstra landsstyremøte på telefon i morgen, om prosedyrer for delegatvalg fra årsmøtene, står det i innkallingen, som er sendt ut på tekstmelding.

Møtet skal handle om prosedyrer for valg av delegater til partiets landsmøte 2. november. Én av tre på fylkesårsmøtet i Rogaland KrF lørdag stemte for Hareides råd om å gå inn i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men under valget av delegater fikk kun den Hareide-vennlige fylkesordføreren Solveig Ege Tengesdal plass i delegasjonen på 16.

Et forslag om å velge etter forholdstallsprinsippet ble stemt ned. Det ville gitt fem «røde» delegater fra KrFs største fylkeslag på det ekstraordinære landsmøtet.

Mest sett siste uken