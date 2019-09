VG: Intern politirapport avslører svekket beredskap

Folk på Nesodden kan «sjelden eller aldri» forvente å få hjelp fra politiet innenfor kravet til responstid, heter det i en fortrolig politirapport.

Årsaken er at Nesodden kommune har for få innbyggere til at politiet prioriterer å sende ressurser bort fra tettbygde strøk der det erfaringsmessig er flere oppdrag, ifølge VG.

Rapporten på over 40 sider, som er skrevet av en arbeidsgruppe i Øst politidistrikt bestående av politifolk fra ulike nivåer, tegner et dystert bilde av hverdagen i landets nest største politidistrikt:

Antallet oppdrag som ikke har blitt håndtert, er doblet etter at distriktet gikk over til én operasjonssentral. I tillegg kommer det fram at en rekke politifolk har «liten tro» på at de klarer å håndtere to store samtidige hendelser.

Ordfører Truls Wickholm (Ap) i Nesodden kommune reagerer sterkt på opplysningene om responstid som kommer fram i rapporten.

– Dette var jeg ikke kjent med, og det er helt motsatt av hva politiet har forsøkt å overbevise oss om flere ganger, sier Wickholm til VG.

Fungerende politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt sier til VG at politiet må gjøre tøffe prioriteringer hver dag.

– Jeg har stor forståelse for frustrasjonen våre folk føler når ressursene ikke strekker til, når oppdrag må utsettes eller ikke kan prioriteres. Jeg forstår også at ordføreren på Nesodden reagerer når vi ikke kan komme til en hendelse så raskt som ønskelig, sier hun.

(©NTB)