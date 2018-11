Makaveli Lindén, som er siktet for Majorstuen-drapet, er mistenkt for å ha begått et drap i Belgia mens han var på flukt.

«MUG SHOT»: Makaveli Lindén ble tatt bilde av politiet etter å ha blitt pågrepet for ran av fem personer i et bokollektiv i august 2017.

– Han er en mulig mistenkt som vi ser nærmere på. Vi har ikke pågrepet ham. Han sitter allerede fengslet i Frankrike, sier talsperson Nele Poelsmanns for påtalemyndigheten i den belgiske byen Mechelen til VG.

Lindén (20) er mistenkt i forbindelse med drapet på 58 år gamle Johanna Jostameling, som ble funnet drept i sin egen leilighet i sentrum av byen 24. oktober.

Kvinnen ble drept med flere knivstikk.

