Makaveli Lindén, som er siktet for Majorstuen-drapet, er mistenkt for å ha begått et drap i Belgia mens han var på flukt.

– Han er en mulig mistenkt som vi ser nærmere på. Vi har ikke pågrepet ham. Han sitter allerede fengslet i Frankrike, sier talsperson Nele Poelsmanns for påtalemyndigheten i den belgiske byen Mechelen til VG.

Lindén (20) er mistenkt i forbindelse med drapet på 58 år gamle Johanna Jostameling, som ble funnet drept i sin egen leilighet i sentrum av byen 24. oktober.

– Hun ble drept med flere knivstikk, og vi tror hun hadde ligget død noen dager da hun ble funnet, sier Poelsmanns.

Politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt bekrefter overfor VG at de er kjent med at belgisk politi undersøker om Lindén kan være involvert i drapet på Jostameling.

– Vi er kjent med at de jobber med en sak der, og vi har blitt kontaktet av belgisk politi i den anledning. De lurer på om det kan være samme mann, sier Hatlo.

Svenske Makaveli Lindén ble pågrepet i Dijon i Frankrike 23. oktober. Han er siktet for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto på Majorstuen i Oslo 15. oktober.

Lindéns forsvarer, advokat Øystein Storrvik, sa i forrige uke til NTB at Lindén i avhør med norske etterforskere har erkjent å stå bak drapet på Paltto og et ran kort tid før drapet.

Lindén har selv gitt uttrykk for at han ønsker å utleveres til Norge fortest mulig.

