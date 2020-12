VG: Politiet fant avisartikler om uløste drap hjemme hos Tom Hagen

Under ransaking i Tom Hagens bolig i Lørenskog fant politiet ifølge VG artikler om kriminalsaker. Noen av dem handler om uoppklarte drap.

Etter at Hagen ble pågrepet i april, har politiet ransaket huset hans i Lørenskog flere ganger. Der skal de, ifølge VGs opplysninger, ha funnet artikler om drapet på Najaf Abbas i mai 2006. Han ble skutt og drept på gatekjøkkenet Skårer Grill & Pizza i Lørenskog. Saken er uløst.

I tillegg fant politiet stoff om drapet på Meta Øverli , som ble stukket i hjel i sitt eget hjem i Høybråtenveien på Furuset 7. april i 2006. Denne saken er heller ikke oppklart. Politiet beslagla også artikler om andre uløste drapssaker som ikke har lokal forankring til Lørenskog.

Hagens forsvarer Svein Holden skriver i en epost til VG at han på grunn av taushetsplikt er «avskåret fra å kommentere angivelige beslag fra politiet.»

– Jeg ønsker imidlertid å understreke at det er krevende for familien å gå inn i den tredje julen uten visshet om hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen. Vi håper etterforskningen fortsetter med full styrke i 2021, og at politiet ikke gir seg før personene som står bak ugjerningen er pågrepet.

Politiet vil ikke kommentere saken. Tom Hagen, som ble løslatt fra varetekt i mai etter en drøy uke, er fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen, som har vært forsvunnet i mer enn to år. 70-åringen nekter straffskyld.

(©NTB)

Reklame De skal ringe minst 40 Lotto-millionærer på lørdag