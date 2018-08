VG: Regjeringen frykter etterretningsforsøk mot Sandberg

Frykten for at Per Sandberg kan være eller bli utsatt fremmed etterretning, skal være blant grunnene til at han nå er ute av regjeringen, ifølge VG.

Som statsråd og Frp-nestleder har Sandberg deltatt i utformingen av norsk politikk på aller høyeste nivå. Han har også hatt tilgang til svært sensitiv informasjon om rikets sikkerhet

En kilde VG har snakket med på innsiden av norsk sikkerhetstjeneste, sier at man kan legge til grunn at innholdet på Sandbergs telefon kan ha blitt kopiert av etterretningstjenestene i Iran og Kina.

Denne bekymringen har norske sikkerhetstjenester fortsatt, selv om Sandberg har forlatt regjeringen.

Telefon på Iran-ferie

Sandberg hadde med jobbtelefonen på Iran-ferien i juli, noe som strider mot sikkerhetsrådet fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Han har også erkjent at han hadde med jobbtelefonen til Kina i mai. Telefonen er nå inndratt og levert til PST. Telefonen inneholdt blant annet departementets saksbehandlingssystem, epost, sms-er og kontaktliste.

Iran og Kina regnes sammen med Russland som landene med størst etterretningsaktivitet rettet mot vestlige land.

Har ikke fulgt sikkerhetsrutinene

På pressekonferansen mandag hvor det ble klart at Sandberg går av, bekreftet statsminister Erna Solberg (H) igjen at den tidligere fiskeriministeren ikke har fulgt sikkerhetsrutinene for bruk av mobiltelefon på reise.

– Det gjelder også bruk av tjenestetelefonen da han reiste til Kina i vår, sa Solberg.

Hun framholdt videre at regjeringen har prioritert arbeidet med sikkerhet og beredskap.

Ifølge Fiskeribladet Fiskaren og VG står Fremskrittsparti-veteranen Harald Tom Nesvik (52) klar til å ta over som fiskeriminister etter Sandberg. Som ny nestleder i Frp heises tidligere justisminister Sylvi Listhaug fram.

