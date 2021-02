VG: Regjeringen ønsker ikke straff for mindre mengder narkotika

Regjeringen vil i forslaget til rusreform avkriminalisere besittelse av mindre mengder narkotika, men vil ikke gå like langt som et utvalg, ifølge VG.

Forslaget legges fram fredag denne uka.

Tidligere har rusreformutvalget foreslått terskelverdier for rusmidler, det vil si hvor mye man kan være i besittelse av uten å straffes for det. Blant annet lå dette på 5 gram for heroin, kokain og amfetamin og 15 gram for cannabis.

VG , som oppgir å ha snakket med en rekke kilder med kjennskap til forslaget, skriver at regjeringen ønsker å legge grensene lavere enn dette.

Rusreformutvalget vil som erstatning for straff ha obligatorisk oppfølging.

Her foreslår utvalget ingen reaksjoner mot dem som lar være å møte opp, men regjeringen ønsker å innføre et gebyr for brudd på møteplikten, skriver VG.

Det er kunnskapsminister Guri Melby (V) og helseminister Bent Høie (H) som presenterer forslaget.

– Mange tiårs strafferegime har ikke fungert. Med Venstre i regjering skal rusavhengige få hjelp, ikke straff, uttalte Melby, som også leder Venstre, nylig.

– Dette forslaget vil redde liv. Jeg håper de andre partiene på Stortinget vil støtte reformen og være på lag med fornuft og human ruspolitikk, istedenfor gammel moralisme, fortsatte hun.

